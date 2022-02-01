Минобороны приступило к развертыванию сил терробороны составом в 130 тыс. человек — Маляр

На сегодняшний день в Украине сформировано 70% состава сил территориальной обороны мирного времени.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в прямом эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

– Что касается территориальной обороны, то мы двигаемся четко по плану. Сегодня сформировано 70% штата мирного времени, это 10 тыс. человек и тысяча – Силы специальных операций, – сообщила она.

Она сообщила, что на сегодня в Минобороны приступили уже к разворачиванию 130 тыс. человек, которые будут разворачиваться.

Анна Маляр добавила, что задержек по увеличению состава терробороны нет.

Заместитель Министра обороны сообщила, что ведомство уже провело учения сил ТРО.

Напомним, закон Об основах национального сопротивления вступил в силу с 1 января 2022 года.

Как ключевое понятие там указано национальное сопротивление, состоящее из территориальной обороны, а также движение сопротивления и подготовки украинцев к самому нацсопротивлению. Для выполнения задач по территориальной обороне Украины сформировали Силы территориальной обороны.

Первым командующим нового рода войск ВСУ стал бригадный генерал Юрий Алимович Галушкин.

Фото: Настя Теликова