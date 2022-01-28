Жители Киева массово записываются в отряды территориальной обороны столицы. Сейчас украинцы много гуглят, чтобы узнать, что нужно для того, чтобы стать резервистом территориальной обороны, и как это работает.

Факты ICTV пообщались на эту тему с заместителем директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, заместителем председателя Совета резервистов ВСУ, полковником резерва Михаилом Щербиной.

— Что такое территориальная оборона, из кого она состоит и каковы ее функции?

— Сейчас вопрос возникает у многих граждан, что делать при агрессии, угрозе. Кто-то ищет, где бомбоубежище, кто-то размышляет, куда ехать: в Западную Украину или за границу. А кто-то, как наши резервисты обороны, берут в руки оружие и начинают тренироваться и готовиться.

Если мы сможем объединить неравнодушных людей, то в территориальной обороне у нас предусмотрено 25 бригад. В Украине это около 100 тыс. граждан. Согласно закону О национальном сопротивлении, предусмотрено создание добровольческих формирований – общин. Это 200-300 тыс. вооруженных, обученных людей.

Это будет также существенным препятствием любым планам агрессора. Практически будет равняться российской армии – это главное. В настоящее время территориальная оборона состоит из многих составляющих. Основой являются бригады территориальной обороны ВС Украины — их 25, в каждой области и в Киеве.

К началу этого года было около 20 военнослужащих, а остальные – резервисты. То есть люди добровольно приходят на занятия, подписывают контракт и занимаются. С начала этого года уже начинается набор в эти бригады военнослужащих. В нашей киевской бригаде будет более 500 кадровых военнослужащих. И плюс где-то около 5 тыс. резервистов.

— Гражданский человек, являющийся резервистом, что ему нужно делать, чтобы присоединиться, и какие функции он будет выполнять?

— Самый простой путь – у нас есть телефон горячей линии. Мы разместили плакаты по городу. Обращайтесь по горячей линии, с вами пообщаются и определят, куда вас направить. Как правило, определяем по месту жительства. Даже те лица, которые не прописаны в Киеве, а проживают здесь временно или работают, они могут вступить в территориальную оборону.

Мужчины и женщины от 18-60 лет, ограничение – только состояние здоровья. Если даже вы не служили, не имеете никакого опыта военной службы, это не препятствие. После этого мы направляем этого гражданина на собеседование к командиру батальона, он определяет должность, на которой тот может проходить службу. Человек проходит медицинскую комиссию, собирает необходимые справки.

Для этого нужно 2-3 дня. После этого человек может приехать на пробное занятие, проверить себя: подходит ему территориальная оборона или нет. Потом человек подписывает договор и продолжает занятия. Можно заниматься интенсивно каждую субботу или раз в месяц, когда мы выезжаем уже более массово, стреляем, проводим занятия и т.д.

— Из какого оружия стреляют и где проходят занятия?

— Мы стреляем из штатного оружия АК-74. Стреляем на стрелковых полигонах ВС Украины, у нас есть договоренность с ними, что они выделяют нам места для проведения стрельб. Большинство наших резервистов, около 70-80%, имеют собственное оружие. Мы разрешаем стрелять из него тоже.

— В случае российской агрессии каковы будут функции теробороны?

— Функции определены законом продвижения сопротивления. Это функции по поддержанию безопасности и правопорядка в городе. Охрана важных объектов. Чтобы не было, как в Донецке или в Луганске, когда придет группа вооруженных людей и захватит областную государственную администрацию или какое-то здание СБУ, где есть оружие. Это охрана важнейших объектов, охрана мостов, аэропортов, вокзалов.

Кроме этого, это блок-посты на въезде в город, противодействие диверсионным группам. Задач много. Мы понимаем, что если, например, боевые действия будут, как сейчас, на востоке Украины, а бригада будет сформирована в Киеве или во Львове, и там будет тихо, эти люди не останутся в Киеве или во Львове. Но никто не будет препятствовать обученному человеку, если он напишет рапорт и уедет в военную часть.

— Люди, которые записываются в тероборону, кто они: мужчин больше или женщин, по возрасту, специальности?

— Сейчас в территориальную оборону идут люди обеспеченные, работающие, бизнесмены, из госслужбы много людей. Средний возраст 35-45 лет, люди имеют свое дело, семью, и они уже размышляют, как это защитить, и что они будут делать в случае угрозы.

Такие люди находят время, чтобы подготовить себя и быть готовыми к защите своей семьи. Большинство мужчин, но есть и женщины. В настоящее время в территориальной обороне у нас 35% женщин. Мы приглашаем всех в территориальную оборону.

— Как сформированы подразделения?

— Это бригада территориальной обороны, это штатное подразделение ВС Украины. У них есть штат, в составе бригады. До нового года было шесть батальонов. С нового их будет десять. То есть в каждом районе Киева будет свой отдельный батальон. Каждый батальон имеет четыре стрелковые роты – это основное подразделение. Кроме этого, есть подразделение связи и медицинские подразделения. Имеется минометная батарея. Есть возможности для каждого найти то, что подходит по специальности и желанию.

— Нужно ли делать какие-то взносы, что-нибудь покупать?

— Сейчас занятия проводятся на добровольной, безвозмездной основе. То есть, если проводятся плановые сборы, они проводятся раз в два года. В этом году были такие сборы десять суток. Тогда государство выплачивает вознаграждение за прохождение этих сборов. Где-то 2-3 тыс. грн.

Но те занятия, которые проводятся по субботам или среди недели, проводятся безвозмездно. ВС выдают каждому резервисту форму. В настоящее время выдают практически полный комплект зимней и летней формы одежды. Некоторые служившие в армии в 2014-2015 годах резервисты говорят, что им не выдавали такого комплекта, как выдают сейчас резервистам.

Люди покупают кое-что сами: какое-то снаряжение, очки, наколенники. Но это необязательно. И это не нужно покупать сразу. Это уже во время службы, занятий. Они потихоньку себя оснащают.

— В случае наступления ситуации боевых действий как мобилизуют этих людей?

— На этих занятиях формируются подразделения, и это уже не отдельно люди, это уже взвод, рота, батальон. Вот у нас самый подготовленный Соломенский батальон. Там уже есть своя сплоченная команда, люди знают друг друга, каждую субботу занимаются. В чем особенность резервистов? Их призывают не военные комиссариаты, а командир.

Достаточно будет телефонного звонка командира батальона. Он своим приказом делает их военнослужащими. Они надевают снаряжение и получают оружие. А на первых порах можно даже с собственным. Они как военнослужащие имеют полное законное право выполнять задачи по защите родины.