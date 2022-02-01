Міноборони приступило до розгортання сил тероборони складом у 130 тис. осіб – Маляр

На сьогодні в Україні сформовано 70% складу сил територіальної оборони мирного часу.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Що стосується територіальної оборони, то ми рухаємося чітко за планом. Сьогодні сформовано 70% штату мирного часу, це 10 тис. осіб і тисяча – Сили спеціальних операцій, – повідомила вона.

Вона повідомила, що на сьогодні у Міноборони приступили вже до формування 130 тис. осіб, які будуть розгортатись.

Ганна Маляр додала, що затримок зі збільшенням складу тероборони немає.

Заступниця Міністра оборони повідомила, що відомство вже провело навчання сил ТРО.

Нагадаємо, закон Про основи національного опору набув чинності з 1 січня 2022 року.

Як ключове поняття там вказаний національний опір, який складається з територіальної оборони, а також – рух опору та підготовки українців до самого нацопору. Для виконання завдань із територіальної оборони України сформували Сили територіальної оборони.

Першим командувачем нового роду військ ЗСУ став бригадний генерал Юрій Алімович Галушкін.

Фото: Настя Теликова