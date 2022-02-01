С 1 января 2022 года предприниматели должны установить так называемый РРО — регистратор расчетных операций. В правительстве убеждены, что он поможет вывести из тени миллиарды налоговых сборов. Ведь от контрабанды ежегодно государство недополучает 50 млрд грн.

Об обязательной фискализации в Украине заговорили в сентябре 2019 года. Чиновники потребовали: теперь за продажу каждого продукта или услуги в Украине следует выдавать клиентам чек, который сможет отследить и проверить налоговая служба.

— Фискальный чек — это право каждого гражданина Украины получить гарантию защиты своих прав как потребитель, — говорит глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Но некоторые предприниматели не согласны. Они называют кассовый аппарат главным злом мелкого бизнеса в Украине. Ведь установить РРО дорого (порядка 5-16 тыс. грн), поэтому его стоимость придется заложить в цену товара или услуги. К тому же из-за высокого спроса кассовых аппаратов их попросту нет в продаже.

Координатор Экономической экспертной платформы Олег Гетьман говорит, что РРО необязательно покупать — можно будет установить специальную программу и платить 150-200 грн в месяц абонплаты. А в правительстве успокаивают, что дополнительных налогов не будет, да и отменять упрощенную систему налогообложения никто не собирается.

Кроме этого, некоторые мелкие предприниматели от необходимости иметь кассовый аппарат все же будут освобождены. Это плательщики единого налога первой категории и сельские магазины, не продающие подакцизные товары.

Эксперты говорят, что тотальная фискализация имеет смысл, так как упрощенной системой налогообложения перестанет пользоваться крупный бизнес, который специально делится на подразделения с десятками ФЛП.

Но, как исследовали Факты недели, маленькие магазины все же не выдают фискальные чеки. В подавляющем большинстве просто пока нет возможности иметь кассовые аппараты, потому что их, опять же, нет в наличии.

Между тем законотворцы говорят, что нарушителей ждут штрафы, которые будут равны сумме каждого не выданного чека за проданный товар. Впрочем, кто и как будет штрафовать, неизвестно.