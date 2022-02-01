Касові апарати в Україні: чому протестують підприємці та що загрожує порушникам

З 1 січня 2022 року підприємці мали б встановити так званий РРО – реєстратор розрахункових операцій. В уряді переконані, що він допоможе вивести з тіні мільярди податкових зборів. Адже від контрабанди щороку держава недоотримує 50 млрд грн.

Про обов’язкову фіскалізацію в Україні заговорили у вересні 2019 року. Урядовці поставили вимогу: тепер за продаж кожного продукту чи послуги в Україні слід видавати клієнтам чек, який зможе відстежити та перевірити податкова служба.

– Фіскальний чек – це право кожного громадянина України отримати гарантію захисту своїх прав як споживача, – каже голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Але деякі підприємці не згодні. Вони називають касовий апарат головним злом дрібного бізнесу в Україні. Адже встановити РРО дорого (десь 5-16 тис. грн), тому його вартість доведеться закласти у ціну товару або послуги. До того ж через високий попит касових апаратів просто немає у продажу.

Та координатор Економічної експертної платформи Олег Гетьман каже, що РРО необов’язково купувати – можна встановити спеціальну програму та сплачувати 150-200 грн на місяць абонплати. А в уряді заспокоюють, що додаткових податків не буде, та й скасовувати спрощену систему оподаткування ніхто не збирається.

Окрім цього, деякі дрібні підприємці від необхідності мати касовий апарат все ж будуть звільнені. Це платники єдиного податку першої категорії та сільські магазини, які не продають підакцизних товарів.

Експерти кажуть, що тотальна фіскалізація має сенс, адже так спрощеною системою оподаткування перестане користуватися великий бізнес, який спеціально ділиться на підрозділи з десятками ФОПів.

Та, як дослідили Факти тижня, маленькі магазини все ж не видають фіскальні чеки. Переважна більшість з них просто поки що не мають можливості мати касові апарати, бо їх, знову ж таки, немає в наявності.

Тим часом законотворці кажуть, що на порушників чекають штрафи, які будуть дорівнювати сумі кожного не виданого чеку за проданий товар. Втім, хто та як штрафуватиме, невідомо.