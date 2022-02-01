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Факты / Украина / Общество

Подрыв трех военных на Донбассе: правоохранители определили виновника трагедии

Юля Захарченко редактор ленты
Подрыв трех военных на Донбассе: правоохранители определили виновника трагедии

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу о бывшем начальнике инженерной службы одной из воинских частей.

По данным ГБР, его халатность привела к гибели трех военнослужащих Вооруженных сил Украины. Он знал о заложенных противотанковых минах, но не обозначил предупредительными знаками.

По версии следствия, в районе населенного пункта Новолуганское (Донецкая область) заложили взрывные устройства, однако опасный участок не огородили.

Бывший военный не рассказал командованию о наличии мин и не сделал ничего, чтобы обезвредить противотанковые мины.

Утром 14 февраля 2021 года украинские военные направлялись по этой дороге с одного командного пункта на другой. Они подорвались на минах, а трое бойцов погибли от ранений.

Бывшего начальника инженерной службы обвиняют по части 3 статьи 425 (Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Следователи ДБР направили обвинительный акт по делу в суд. Экс-военнослужащему грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

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Источник: ГБР

Фото: ГБР

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