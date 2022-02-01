Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі щодо колишнього керівника інженерної служби однієї з військових частин.

За даними ДБР, його недбалість призвела до загибелі трьох військовослужбовців Збройних сил України. Він знав про закладені протитанкові міни, але не позначив попереджувальними знаками.

За версією слідства, у районі населеного пункту Новолуганське (Донецька область) заклали вибухові пристрої, однак небезпечну ділянку не огородили.

Колишній військовий не розповів командуванню про наявність мін та не зробив нічого, щоб знешкодили протитанкові міни.

Вранці 14 лютого 2021 року українські військові прямували цією дорогою з одного командного пункту на інший. Вони підірвалися на мінах, а троє бійців загинули від поранень.

Колишнього керівника інженерної служби звинувачують за частиною 3 статті 425 (Недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Слідчі ДБР направили обвинувальний акт у справі до суду. Ексвійськовослужбовцю загрожує тюремне ув’язнення терміном до семи років.