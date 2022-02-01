Киев, Львов, Харьков или Винница – во всех крупных городах Украины сейчас активно проводятся учения теробороны. И ряды резервистов постоянно пополняются. Тем более во времена угрозы полномасштабного вторжения России.

Поэтому некоторые украинцы записываются в тероборону, чтобы быть готовыми к любому сценарию развития событий. Там учат, как владеть оружием, оказывать первую медицинскую помощь и вести разведку.

– Люди пришли добровольно, и это не клуб, в котором люди здесь развлекаются. Я вас уверяю, не было бы войны, вы бы их не увидели и не собрали. Они бы по домам занимались своими делами. Они выкроили время, чтобы получить определенные знания, — рассказывает глава ГО Тероборона столицы Денис Семирог-Орлик.

Но как записаться в ряды теробороны? Факты недели узнали, что наиболее удобной формой является контракт резервиста. Он позволяет совмещать работу с занятиями раз в неделю.

Далее нужно пройти собеседование с командиром, телефон которого должен дать военкомат, и собрать документы. Прежде чем вас примут в тероборону, нужно:

пройти медицинскую комиссию;

получить справку о несудимости;

получить справку от психолога и нарколога.

А вот по поводу формы могут быть нюансы. По факту минимальный ее комплект должны выдавать, но так бывает не всегда.

Поэтому если вы собрались в ряды теробороны, у вас должно быть: термобелье, комплект верхней одежды, флисовая куртка, перчатки, головной убор, тактические очки и качественная обувь.

В общем все может обойтись от 6 тыс. грн. Можно купить комплекты одежды украинского производства, заграничного или подержанные. От этого и будет варьироваться цена.

А также не стоит забывать о бронезащите и оружии.

Каждая страна должна иметь резерв из подготовленных и неравнодушных граждан для усиления своей армии в случае боевых действий. Украинская тероборона растет в своей численности изо дня в день, а значит, растет мощь и ее вооруженных сил.