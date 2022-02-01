Запис до тероборони: які потрібні документи, одяг та скільки це коштує

Київ, Львів, Харків чи Вінниця – в усіх великих містах України зараз активно проводяться навчання тероборони. І лави резервістів постійно поповнюються. Тим паче у часи загрози повномасштабного вторгнення Росії.

Тому деякі українці записуються у тероборону, аби бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій. Там навчають, як володіти зброєю, надавати першу медичну допомогу та вести розвідку.

– Люди прийшли добровільно, і це не клуб, в якому люди тут розважаються. Я вас запевняю, не було б війни, ви б їх не побачили та не зібрали. Вони б удома займалися своїми справами. Вони викроїли якийсь час, щоб отримати певні знання, – розповідає голова ГО Тероборона столиці Денис Семирог-Орлик.

Але як записатися до лав тероборони? Факти тижня дізналися, що найзручнішою формою є контракт резервіста. Він дозволяє поєднувати роботу із заняттями раз на тиждень.

Далі потрібно пройти співбесіду з командиром, телефон якого має дати військкомат, та зібрати документи. Перш ніж вас приймуть до тероборони, потрібно:

пройти медичну комісію;

отримати довідку про несудимість;

отримати довідку від психолога та нарколога.

А от щодо форми можуть бути нюанси. По факту мінімальний її комплект мають видавати, але так буває не завжди.

Тому якщо ви зібралися до лав тероборони, у вас має бути: термобілизна, комплект верхнього одягу, флісова куртка, рукавиці, капелюх, тактичні окуляри та якісне взуття.

Загалом усе може обійтися від 6 тис. грн. Можна купити комплекти одягу українського виробництва, закордонного або вживані. Залежно від цього і варіюватиметься ціна.

А також не варто забувати про бронезахист та зброю.

Кожна країна має мати резерв з підготовлених і небайдужих громадян для посилення своєї армії у разі бойових дій. Українська тероборона зростає у своїй чисельності день по день, а отже, зростає міць і її збройних сил.