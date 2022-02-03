Если вы услышали звуки сирен или громкоговорителя, продолжающиеся в течение нескольких минут, то следует прислушаться к сообщению Увага всім!, которым извещают о чрезвычайном положении. Включите радио, телевидение или другие средства связи, с помощью которых сообщат о плане дальнейших действий.

Прослушайте сообщение и следуйте указанным инструкциям. На всякий случай оставьте устройства включенными, так как через них может поступить дополнительная информация.

Какие вещи необходимы

В первую очередь вам могут понадобиться вода, еда, документы, лекарства и деньги, поэтому следует подготовить эти вещи в случае срочной эвакуации или перемещения к укрытию.

Заблаговременно соберите тревожный чемодан, в котором будут лежать все, что может быть полезно (например, спички, фонарик, металлическая посуда, дешевый телефон, зарядное устройство и другое).

Бомбоубежища в Чернигове

Узнайте, где расположены ближайшие укрытия или подвальные помещения в Чернигове, в которых можно спрятаться от опасности. Черниговская областная государственная администрация создала перечень объектов, которые можно использовать во время чрезвычайной ситуации.

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Кроме того, Департамент по гражданской защите и оборонной работе разработал интерактивную карту, на которой изображены размещенные защитные сооружения Чернигова.

Куда обращаться за помощью

Можно звонить в спасательную службу или правоохранительные органы, которые не оставят жителей Чернигова без помощи.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (короткий номер): 101 .

. Горячая линия Службы безопасности: 0-800-501-482 .

. Главное управление Национальной полиции (короткий номер): 102 .

. Горячая линия Главного управления Национальной полиции: +380(44)287-82-82 .

. Штаб Антитеррористического центра: +380(44)239-70-12 .

. Главное управление СБУ в Киеве (дежурный, телефон доверия): +380(44)226-32-32.

Кроме того, можно обращаться в Департамент по гражданской защите и оборонной работе Черниговской облгосадминистрации. Телефон приемной: (046)267-62-34, факс: (046)224-32-91 и оперативный дежурный: тел. 676-003, факс: 67-79-55.