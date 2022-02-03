Якщо ви почули звуки сирен або гучномовця, які тривають протягом декількох хвилин, тоді варто дослухатися до повідомлення Увага всім!, яким сповіщають про надзвичайний стан. Увімкніть радіо, телебачення або інші засоби зв’язку, за допомогою яких повідомлять про план подальших дій.

Послухайте повідомлення та виконайте вказані інструкції. Про всяк випадок залиште пристрої для зв’язку увімкненими, тому що через них може надійти додаткова інформація.

Які речі необхідні

Першочергово вам можуть знадобитися вода, їжа, документи, ліки та гроші, тому варто підготувати ці речі у разі термінової евакуації або переміщення до укриття.

Завчасно зберіть тривожну валізу, в якій лежатимуть все, що може бути корисним (наприклад, сірники, ліхтарик, металевий посуд, дешевий телефон, зарядний пристрій до нього та інше).

Бомбосховища у Чернігові

Дізнайтеся, де розташовані найближчі укриття чи підвальні приміщення у Чернігові, в яких можна заховатися від небезпеки. Чернігівська обласна державна адміністрація створила перелік об’єктів, які можна використовувати у разі надзвичайної ситуації.

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Крім того, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи розробив інтерактивну карту, на якій зображені розміщені захисні споруди Чернігова.

Куди звертатися за допомогою

Можна телефонувати до рятувальної служби чи правоохоронних органів, які не залишать жителів Чернігова без допомоги.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (короткий номер): 101 .

. Гаряча лінія Служби безпеки України: 0-800-501-482 .

. Головне управління Національної поліції (короткий номер): 102 .

. Гаряча лінія Головного управління Національної поліції: +380(44)287-82-82 .

. Штаб Антитерористичного центру: +380(44)239-70-12 .

. Головне управління СБУ у Києві, (черговий, телефон довіри): +380(44)226-32-32.

Крім того, можна звертатися до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації. Телефон приймальні: (046)267-62-34, факс: (046)224-32-91 та оперативний черговий: тел. 676-003, факс: 67-79-55.