В Україні досі немає основного закону, за допомогою якого регулювалося б питання володіння зброєю. У Верховній Раді раніше реєстрували та відкликали, або не могли проголосувати кілька законопроектів, які мали вирішити це питання.

А тому наразі у питанні купівлі та зберігання зброї в Україні слід керуватися Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, облік, перевезення вогнепальної зброї, зміни до якої Міністерство внутрішніх справ України затвердило у 2020 році.

Що потрібно знати про відповідальність за незаконне володіння зброєю

В Україні передбачено кримінальну та адміністративну відповідальність за незаконний обіг та володіння зброєю, порушення порядку її придбання, зберігання, передачі, носіння, збуту та іншого.

Зокрема, згідно з першою частиною 263 статті КК за порушення порядку придбання, носіння, передачі, зберігання чи збуту вогнепальної зброї, вибухових речовин та пристроїв або бойових припасів без дозволу можна отримати до семи років ув’язнення.

Водночас згідно зі статтею 190 КоАП за дії, пов’язані зі зберіганням, придбанням, продажем або передачею іншим особам вогнепальної мисливської зброї та пневматичної зброї з калібром понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 м за секунду без дозвільного документа передбачено штраф від сімох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, при цьому зброю можуть конфіскувати.

Яку зброю може законно купити рядовий українець

До цього списку входять мисливська нарізна зброя, гладкоствольна рушниця, пневматичні пістолети та гвинтівки.

Водночас бойовою та травматичною зброєю в Україні мають право володіти, наприклад, журналісти, співробітники спеціалізованих структур і ті, кого нагородили вогнепальною зброєю в Офісі президента, Міністерстві внутрішніх справ, Міноборони або СБУ.

З якого віку можна отримати дозвіл на різні види зброї

В Україні для того, щоб отримати дозвіл на різні види зброї, потрібно досягти певного віку.

Так, з 18 років можна купувати пневматичну та холодну зброю (крім мисливських ножів, придбаних громадянами, які мають мисливську вогнепальну зброю).

З 21 року можна купити гладкоствольну мисливську зброю.

З 25 – мисливське нарізне.

Як виглядає процедура оформлення зброї та які документи потрібні

За правилами після придбання зброї в Україні ви маєте 10 днів на те, щоб зареєструвати її в органах поліції, які знаходяться за місцем проживання її власника.

Однак спочатку слід отримати дозвіл, адже це займає час і лише потім купувати зброю.

Важливо! Такий дозвіл залишається дійсним протягом 3 місяців.

Також врахуйте, що вам потрібно отримати два дозволи: на придбання зброї, а також на її зберігання та носіння.

Дозвіл на зберігання, придбання та носіння слід оформлювати на:

основні частини зброї;

мисливську вогнепальну нарізну зброю;

пневматичну зброю;

холодну зброю;

гладкоствольну зброю;

Для того, щоб отримати дозвіл на зберігання та носіння зброї в Україні, потрібно:

подати заяву про видачу дозволу на зберігання та носіння зброї на ім’я керівника органу поліції за місцем прописки її власника;

заповнити анкету;

принести медичну картку 127/о;

зробити копію дозволу з відміткою магазину про продаж зброї або з відміткою про переоформлення;

принести два фото розміром 3 на 4 сантиметри;

принести платіжний документ (квитанцію), у якому є відмітка банку, відділення пошти чи коду щодо проведеної операції, де буде зазначено внесення коштів за надання послуги;

принести довідку про несудимість (можна замовити на сайті МВС онлайн);

довідку про проходження курсів із правилами поводження зі зброєю (організації, які проводять такі курси, повідомляють у поліції);

ксерокопії паспорта (1, 2 сторінки у книжці) та документа (або сторінки) із зазначенням місця реєстрації;

надати договір страхування (потрібен на всі види вищезгаданої зброї, крім охолощеної).

У випадку, якщо вам необхідно буде перевезти зареєстровану вами зброю, треба отримати дозвіл на цю дію у поліції.

Як можна перереєструвати зброю та продовжити термін дозволу

Для цього необхідно подати у відділення поліції заяву про продовження терміну дії дозволу, платіжний документ, медичну довідку 127/о та договір страхування, а також документи, що підтверджують ваш статус особи, яка має право на придбання, зберігання та носіння зброї.

Як зберігати зброю

Для того, щоб зберігати зброю вдома, слід встановити для неї сейф. Це регламентували тим самим наказом МВС № 622 – у ньому написано, що зброю з усіма складовими частинами, як і боєприпаси, потрібно зберігати у спеціально призначеному сейфі у місці, де зареєстрований власник.

Зберігати її потрібно розрядженою. Врахуйте, що будь-якої миті до вас може прийти інспектор із перевіркою. Він повинен буде переконатися, що зброя знаходиться на місці та зберігається згідно з правилами.

Хто не зможе отримати дозвіл

Ви можете не отримати дозвіл на зброю, якщо у вас є медичні протипоказання для її використання – проблеми з наркотиками, психіатричні протипоказання, цукровий діабет у тяжкій формі, астено-невротичний синдром, перенесені захворювання нервової системи, істерія, параліч, порушення координації рухів, вестибулярного апарату, поганий зір (нижче 0,08 на найкращому оці – проте дозволена корекція за допомогою лінз або окулярів).

Також вам не видадуть дозвіл на зброю, якщо у вас стійка сльозотеча, що не піддається лікуванню, або зір обмежений більш ніж на 20° в будь-якому меридіані.

Ви не отримаєте дозволу, якщо двічі і більше разів порушували громадський порядок, зловживаєте спиртним, займаєтеся домашнім насильством, якщо у вас є непогашена або не знята в установленому порядку судимість.