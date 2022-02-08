В среду, 9 февраля, почти во всех областях Украины температура воздуха будет выше нуля.

Так, в западных областях ночью ожидается мокрый снег, однако днем ​​почти без осадков. Только в Закарпатской области прогнозируется снег и мокрый снег. Дневная температура будет колебаться в пределах +5°C.

В северных регионах в течение суток ожидается мокрый снег. Дневная температура составит от -1°C до +3°C.

В Винницкой и Черкасской областях днем ​​9 февраля прогнозируется снег и мокрый снег, температура от +2°C до +4°C.

В Луганской области мокрый снег будет идти в течение суток, температура от -1°C до +1°C.

Теплее всего в среду будет на юге, дневная температура воздуха будет колебаться от +3°C до +6°C, на Крымском полуострове до +5°C.

Погода на День святого Валентина в Украине, 14 февраля, будет преимущественно солнечной.