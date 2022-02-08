Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Потепление по всей Украине: какой будет погода в течение 9 февраля

Марта Бондаренко редактор ленты
Потепление по всей Украине: какой будет погода в течение 9 февраля

В среду, 9 февраля, почти во всех областях Украины температура воздуха будет выше нуля.

Так, в западных областях ночью ожидается мокрый снег, однако днем ​​почти без осадков. Только в Закарпатской области прогнозируется снег и мокрый снег. Дневная температура будет колебаться в пределах +5°C.

В северных регионах в течение суток ожидается мокрый снег. Дневная температура составит от -1°C до +3°C.

Читайте
Мокрый снег с дождем и до +12: прогноз погоды в Украине на неделю (карта)

В Винницкой и Черкасской областях днем ​​9 февраля прогнозируется снег и мокрый снег, температура от +2°C до +4°C.

В Луганской области мокрый снег будет идти в течение суток, температура от -1°C до +1°C.

Теплее всего в среду будет на юге, дневная температура воздуха будет колебаться от +3°C до +6°C, на Крымском полуострове до +5°C.

Погода на День святого Валентина в Украине, 14 февраля, будет преимущественно солнечной.

Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка