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Потепління по всій Україні: якою буде погода впродовж 9 лютого

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Потепління по всій Україні: якою буде погода впродовж 9 лютого

У середу, 9 лютого, майже у всіх областях України температура повітря буде вище нуля.

Так, у західних областях вночі очікується мокрий сніг, проте вдень майже без опадів. Лише у Закарпатській області прогнозують сніг та мокрий сніг. Денна температура коливатиметься в межах +5°C.

У північних регіонах впродовж доби теж очікується мокрий сніг. Денна температура становитиме від -1°C до +3°C.

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У Вінницькій та Черкаській областях вдень 9 лютого прогнозується сніг та мокрий сніг, температура від +2°C до +4°C.

У Луганській області мокрий сніг йтиме впродовж доби, температура від -1°C до +1°C.

Найтепліше у середу буде на півдні, денна температура повітря коливатиметься від +3°C до +6°C, на Кримському півострові до +5°C.

Погода на День святого Валентина в Україні, 14 лютого, буде переважно сонячною.

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Pixabay

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