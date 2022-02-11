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Факты / Украина / Общество

Дождь и до +7°C: погода будет 12 февраля

Марта Бондаренко редактор ленты
Дождь и до +7°C: погода будет 12 февраля

В субботу, 12 февраля, на всей территории Украины прогнозируется потепление, однако в северных и восточных областях ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны в ночные часы суток прогнозируются снег и мокрый снег, температура будет колебаться около +2°C. Днем без осадков, температура повысится до +4°C.

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В Житомирской области ночью ожидается мокрый снег, в Киевской, Черниговской и Сумской областях осадки прогнозируются в течение суток. Дневная температура будет колебаться от 0 до +2°C.

Мокрый снег ожидается и в восточных, и кое-где в центральных областях. Температура днем ​​поднимется до +4°C.

Теплее всего в субботу будет на юге. Погода ожидается малооблачным, до +7°C.

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