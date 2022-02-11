У суботу, 12 лютого, по всій території України прогнозується потепління, проте у північних та східних областях очікується мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, на заході країни у нічну пору доби прогнозуються сніг та мокрий сніг, температура коливатиметься близько +2°C. Вдень без опадів, температура підвищиться до +4°C.
У Житомирській області вночі очікується мокрий сніг, а в Київській, Чернігівській та Сумській областях опади прогнозуються впродовж доби. Денна температура коливатиметься від 0°C до +2°C.
Мокрий сніг очікується і в східних, і подекуди у центральних областях. Температура вдень підніметься до +4°C.
Найтепліше у суботу буде на півдні. Погода очікується малохмарною, до +7°C.