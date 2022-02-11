Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 80 млрд грн

Марта Бондаренко редактор ленты
Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 80 млрд грн

По состоянию на конец 2021 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 81 млрд 331 млн 536 тыс. грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, больше всего долгов у украинцев за газ и отопление: за поставку газа и распределение газа — 33 млрд 795 млн грн; за отопление — 26 млрд 596 млн грн.

За электроэнергию украинцы задолжали 7 млрд 675 млн грн. Немного меньше, а именно 6 млрд 377 млн грн, должны за централизованное водоснабжение и водоотведение.

За вывоз мусора украинцы задолжали 1 млрд 287 млн грн.

Также большой долг за управление многоквартирным домом — 5 млрд 598 млн грн.

Ранее сообщалось, что в 2021 году начисления за жилищно-коммунальные услуги составили 222,7 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, это на 29,6% больше, чем в 2020 году, когда было начислено 171,8 млрд грн.

Источник: Госстат Украины

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка