По состоянию на конец 2021 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 81 млрд 331 млн 536 тыс. грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Так, больше всего долгов у украинцев за газ и отопление: за поставку газа и распределение газа — 33 млрд 795 млн грн; за отопление — 26 млрд 596 млн грн.

За электроэнергию украинцы задолжали 7 млрд 675 млн грн. Немного меньше, а именно 6 млрд 377 млн грн, должны за централизованное водоснабжение и водоотведение.

За вывоз мусора украинцы задолжали 1 млрд 287 млн грн.

Также большой долг за управление многоквартирным домом — 5 млрд 598 млн грн.

Ранее сообщалось, что в 2021 году начисления за жилищно-коммунальные услуги составили 222,7 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, это на 29,6% больше, чем в 2020 году, когда было начислено 171,8 млрд грн.

Источник: Госстат Украины