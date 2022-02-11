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Українці заборгували за комунальні послуги понад 80 млрд грн

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Українці заборгували за комунальні послуги понад 80 млрд грн

Станом на кінець 2021 року українці заборгували за комунальні послуги 81 млрд 331 млн 536 тис. грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, найбільше боргів в українців за газ та опалення: за постачання газу та розподіл газу – 33 млрд 795 млн грн; за опалення – 26 млрд 596 млн грн.

За електроенергію українці заборгували 7 млрд 675 млн грн. Трохи менше, а саме 6 млрд 377 млн ​​грн, за централізоване водопостачання та водовідведення.

За вивіз сміття українці заборгували 1 млрд 287 млн грн.

Також великий борг за управління багатоквартирним будинком – 5 млрд 598 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році нарахування за житлово-комунальні послуги сягнули 222,7 млрд грн. За даними Державної служби статистики, це на 29,6% більше, ніж у 2020-му, коли було нараховано 171,8 млрд грн.

Джерело: Держстат України

Фото: Pixabay

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