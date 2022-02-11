Станом на кінець 2021 року українці заборгували за комунальні послуги 81 млрд 331 млн 536 тис. грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, найбільше боргів в українців за газ та опалення: за постачання газу та розподіл газу – 33 млрд 795 млн грн; за опалення – 26 млрд 596 млн грн.

За електроенергію українці заборгували 7 млрд 675 млн грн. Трохи менше, а саме 6 млрд 377 млн ​​грн, за централізоване водопостачання та водовідведення.

За вивіз сміття українці заборгували 1 млрд 287 млн грн.

Також великий борг за управління багатоквартирним будинком – 5 млрд 598 млн грн.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році нарахування за житлово-комунальні послуги сягнули 222,7 млрд грн. За даними Державної служби статистики, це на 29,6% більше, ніж у 2020-му, коли було нараховано 171,8 млрд грн.

Джерело: Держстат України