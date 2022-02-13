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В Украине отремонтировали разведывательный корабль, прибывший к месту базирования

Юля Захарченко редактор ленты
В Украине отремонтировали разведывательный корабль, прибывший к месту базирования

Завершен ремонт малого разведывательного корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Переяслав. Ремонтные работы выполнило отечественное предприятие.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, после перехода с акватории ремонтного предприятия корабль прибыл на место постоянного базирования.

Ремонт совершило Государственное предприятие Николаевский судостроительный завод, входящее в состав Государственного концерна Укроборонпром.

Переяслав — малый разведывательный корабль Военно-морских сил Украины проекта 1824Б специального назначения (носителей подводных средств движения, разработанный на базе малого морского транспорта вооружений).

Комплекс специального вооружения на них включает средства скрытого вывода, прием водолазов-разведчиков и доставку подводных средств движения.

В 1997 году корабль получил название Переяслав и бортовой номер U512. Морской транспорт базируется в военном порту Очакова.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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