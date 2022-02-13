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В Україні відремонтували розвідувальний корабель, який прибув до місця базування

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Україні відремонтували розвідувальний корабель, який прибув до місця базування

Завершено ремонт малого розвідувального корабля Військово-морських сил Збройних сил України Переяслав. Ремонтні роботи здійснило вітчизняне підприємство.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, після переходу з акваторії ремонтного підприємства корабель прибув до місця постійного базування.

Ремонт здійснило Державне підприємство Миколаївський суднобудівний завод, яке входить до складу Державного концерну Укроборонпром.

Переяслав — малий розвідувальний корабель Військово-морських сил України проєкту 1824Б спеціального призначення (носіїв підводних засобів руху, розроблений на базі малого морського транспорту озброєнь).

Комплекс спеціального озброєння на них включає засоби прихованого виводу, приймання водолазів-розвідників та доставлення підводних засобів руху.

У 1997 році корабель отримав назву Переяслав та бортовий номер U512. Морський транспорт базується у військовому порту Очакова.

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Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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