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Факти / Україна / Суспільство

Найкращою гарантією безпеки був би негайний вступ України до НАТО – МЗС

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
мзс україни

Жодні рішення в зовнішній політиці нашої держави не можуть бути ухвалені всупереч Конституції України. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у відповідь на слова українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка.

Він зазначив, що слова про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією – “вирвані з контексту”.

— Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв’ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки, – наголосив Ніколенко.

Речник відомства також зазначив, що через загрози Україні, що існують тут і зараз, найкращою гарантією, був би негайний вступ нашої країни до НАТО.

— Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний вступ України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, тож пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. Водночас жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України, – підсумував він.

Напередодні посол України у Британії припустив в інтерв’ю BBC Radio 5 Live, що Україна може відмовитися від вступу до НАТО, якщо її змусять обставини.

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На запитання ведучого, чи Україна може розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: Ми могли б. Дипломат уточнив, що “з огляду на ту загрозу, яка є”, Україна могла б бути змушена вдатися до такого кроку.

Пізніше Пристайко роз’яснив свою більш ранню заяву, наголосивши, що Україна не переглядатиме план щодо вступу до Північноатлантичного альянсу. Він зазначив, що більш рання заява була результатом непорозуміння.

Джерело: Олег Ніколенко

Фото: Depositphotos

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