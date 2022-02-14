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Факты / Украина / Общество

В Киеве втрое увеличено количество укрытий на случай ЧС — Кличко

Валентина Летяк редактор ленты
кличко

Если несколько лет назад в Киеве было 1,5 тыс. пригодных укрытий, то на сегодняшний день их количество увеличилось втрое.

Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

– В целом в фонд сооружений цивильной защиты входит более 500 укрытий. Они размещены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты сотрудников, – отметил он.

По его словам, также в столице есть почти 4,5 тыс. сооружений двойного использования, где в случае чрезвычайной ситуации могут спрятаться киевляне.

– Это подземные паркинги и переходы, станции метрополитена, подвалы и полуподвалы. На сайте КГГА есть карта расположения, – добавил Кличко.

Кличко также рассказал об использовании сооружений двойного применения в мирное время:

– Да, сейчас там могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае ЧС балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.

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Фото: КГГА

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