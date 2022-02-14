Если несколько лет назад в Киеве было 1,5 тыс. пригодных укрытий, то на сегодняшний день их количество увеличилось втрое.
Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
– В целом в фонд сооружений цивильной защиты входит более 500 укрытий. Они размещены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты сотрудников, – отметил он.
По его словам, также в столице есть почти 4,5 тыс. сооружений двойного использования, где в случае чрезвычайной ситуации могут спрятаться киевляне.
– Это подземные паркинги и переходы, станции метрополитена, подвалы и полуподвалы. На сайте КГГА есть карта расположения, – добавил Кличко.
Кличко также рассказал об использовании сооружений двойного применения в мирное время:
– Да, сейчас там могут быть магазины, аптеки, кафе или парикмахерские. Но в случае ЧС балансодержатели и руководители заведений должны открыть двери и предоставить защиту населению.