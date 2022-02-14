У Києві втричі збільшено кількість сховищ на випадок НС – Кличко

Якщо кілька років тому у Києві було 1,5 тис. придатних укриттів, то на сьогодні їх кількість збільшилася втричі.

Про це повідомив на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

– Загалом у фонд споруд цивільного захисту входить понад 500 укриттів. Вони розміщені на об’єктах критичної інфраструктури та призначені для захисту співробітників, – зазначив він.

За його словами, також у столиці є майже 4,5 тис. споруд подвійного користування, де в разі надзвичайної ситуації можуть сховатися кияни.

– Це підземні паркінги та переходи, станції метрополітену, підвали та напівпідвали. На сайті КМДА є карта розташування, – додав Кличко.

Кличко також розповів про використання споруд подвійного застосування у мирний час: