Власти Украины не планируют вводить военное положение.
Об этом в эфире Свобода слова на ICTV сообщил министр обороны Алексей Резников.
Его спросили, следует ли ожидать от государства введение военного положения и соответствующего регулирования информационного пространства.
– Я убежден, что оснований для введения состояния особого правового режима сегодня нет. Ни в коем случае это нельзя делать, чтобы отрегулировать или нормировать медийное пространство. Мы все же демократическая страна, поэтому учимся проходить и такие испытания, – сказал министр.
Он выразил уверенность в том, что Украина переживет информационный кризис.
— Военное положение вводится, когда наступает непосредственная агрессия, например вторжение. Надеюсь, что такого вторжения не произойдет и все будет хорошо, — сказал Алексей Резников.