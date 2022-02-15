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Факты / Украина / Общество

Введения военного положения в Украине не будет — Минобороны

Илья Нежигай редактор ленты
Олексій Резніков

Власти Украины не планируют вводить военное положение.

Об этом в эфире Свобода слова на ICTV сообщил министр обороны Алексей Резников.

Его спросили, следует ли ожидать от государства введение военного положения и соответствующего регулирования информационного пространства.

– Я убежден, что оснований для введения состояния особого правового режима сегодня нет. Ни в коем случае это нельзя делать, чтобы отрегулировать или нормировать медийное пространство. Мы все же демократическая страна, поэтому учимся проходить и такие испытания, – сказал министр.

Он выразил уверенность в том, что Украина переживет информационный кризис.

— Военное положение вводится, когда наступает непосредственная агрессия, например вторжение. Надеюсь, что такого вторжения не произойдет и все будет хорошо, — сказал Алексей Резников.

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Источник: Свобода слова

Фото: УНИАН

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