Власти Украины не планируют вводить военное положение.

Об этом в эфире Свобода слова на ICTV сообщил министр обороны Алексей Резников.

Его спросили, следует ли ожидать от государства введение военного положения и соответствующего регулирования информационного пространства.

– Я убежден, что оснований для введения состояния особого правового режима сегодня нет. Ни в коем случае это нельзя делать, чтобы отрегулировать или нормировать медийное пространство. Мы все же демократическая страна, поэтому учимся проходить и такие испытания, – сказал министр.

Он выразил уверенность в том, что Украина переживет информационный кризис.