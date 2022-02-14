Президент Владимир Зеленский поручил украинскому правительству повысить заработную плату военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Как сообщается в президентском указе №53/2022, зарплата будет также повышена для сотрудников Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

— Кабинета Министров Украины в однодневный срок утвердить план мероприятий, предусмотрев, в частности: обеспечение с 1 марта 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины на 30 процентов и доведение до 20 процентов с начала 2022 года повышения денежного довольствия военнослужащих Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины, – говорится в указе.

В документе также говорится об ускорении создания и функционирования системы территориальной обороны (ТРО), надлежащего ресурсного обеспечения мер по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Отмечается, что сам указ был издан с целью усилить консолидацию украинского общества, а также укрепление устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание.

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко объявил, что с 14 февраля украинские полицейские перешли на усиленный режим службы. Режим будет действовать до 19 февраля.