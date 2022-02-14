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Зеленський анонсував підвищення зарплат Збройним силам на 30% з 1 березня

Ілля Нежигай редактор стрічки
Зеленський анонсував підвищення зарплат Збройним силам на 30% з 1 березня

Президент Володимир Зеленський доручив українському уряду підвищити заробітну плату військовослужбовцям Збройних сил України.

Як йдеться в президентському указі №53/2022, зарплата буде також підвищена для співробітників Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

– Кабінету Міністрів України в одноденний строк затвердити план заходів, передбачивши, зокрема: забезпечення з 1 березня 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України на 30 відсотків та доведення до 20 відсотків від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України, – йдеться в указі.

В документі також йдеться про прискорення створення і функціонування системи територіальної оборони (ТРО), належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного спротиву.

Зазначається, що сам указ був виданий з метою посилити консолідацію українського суспільства, а також його зміцнення стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції України Ігор Клименко оголосив, що з 14 лютого українські поліцейські перейшли на посилений режим служби. Режим буде діяти до 19 лютого.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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