Технологическое лицо Украины: как украинские стартапы представляли себя в Лас-Вегасе

В январе восемь украинских стартапов посетили CES – крупнейшую технологическую конференцию в мире, которая традиционно проводится в Лас-Вегасе.

На днях команды собрались в инновационном парке UNIT.City и поговорили о результатах поездки, поделились успехами и форс-мажорами, которыми их встретила Америка.

Украинские стартапы уже во второй раз демонстрируют миру, что в Украине есть чему позавидовать.

В первый раз целый стенд украинских стартапов за рубежом представили в Лиссабоне на международной технологической конференции Web Summit 2021.

В этом году самые крутые стартапы, отобранные экспертами Украинского фонда стартапов (USF), поехали покорять Лас-Вегас. И, похоже, им это удалось.

— Проходя мимо стенда Esper Bionics, можно было видеть посетителей, напоминавших аквариумных рыбок. На их лицах легко читалось: Оно работает! – говорит исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и частного капитала UVCA Дмитрий Кузьменко.

И это неудивительно. Esper Bionics занимается разработкой бионической руки – протеза, который управляется мышечной активностью носителя, а в дальнейших планах — мысленное управление.

Выглядит это действительно впечатляюще — словно киберпротез из научно-фантастических фильмов в стиле киберпанк.

— В Google часто приходят запросы, реальны ли Esper Bionics. И это была наша возможность показать, что мы реальны, что у нас есть такой протез, вы можете его подержать, подвигать, взять разные объекты, – говорит операционный менеджер стартапа Анна Белеванцева.

Проект Esper Bionics решает проблемы людей с ампутацией верхних конечностей.

В Украине уже есть несколько волонтеров, тестирующих продукт. Они говорят, что это значительно облегчило им жизнь.

Чтобы больше людей в мире могли воспользоваться протезом, а команда — масштабировать свой проект, нужны инвесторы, с которыми и знакомятся на таких выставках, как CES.

— Мы максимально довольны поездкой, мы набили шишки, мы знаем, что нужно делать, а что — нет в следующий раз, – говорит Белеванцева.

Среди других, не менее амбициозных проектов, которые поражали Лас-Вегас, стала команда Neverdark – стартап, разрабатывающий инновационные камины без дыма и запаха, но с настоящим огнем.

Биокамины Neverdark работают на жидком растительном топливе, которое превращается в пар. Внешне не отличишь от настоящего пламени.

— Для нас все осложнялось тем, что мы везли довольно габаритный продукт – камин. Но с другой стороны — мы протестировали логистику. Несмотря на нынешнюю ситуацию с ограничением и то, что на выставке было втрое меньше участников и посетителей, у нас не было времени даже присесть. Хотя и поехали втроем. При такой загруженности вечером болело горло, мы жевали леденцы. Если бы выставка была втрое большей, мы бы вообще сошли с ума, – делится впечатлениями основатель и CEO Neverdark Ярослав Лысак.

На международной выставке такого уровня, как CES, любые стартапы имеют следующие цели: найти инвесторов, расширить базу контактов и попасть на страницы мировых СМИ.

У некоторых из украинских разработчиков это получилось особенно удачно.

— Мы еще не успели доехать, а уже вышла статья на TechCrunch (американское онлайн-издание, специализирующееся на стартпах, – прим. авт.). Нами заинтересовались несколько перспективных компаний, венчурных фондов и людей, которые могут презентовать наш продукт и с которыми можно сотрудничать как с дистрибьюторами, — говорит руководитель маркетинговых коммуникаций стартапа Effa, который занимается разработкой экологических зубных щеток и других средств гигиены, Анна Сулим.

Но не обошлось и без конфузов. Некоторые команды поняли, что слишком поздно занялись направлением связей с общественностью, другие не успели вовремя назначить встречи, третьи готовились фактически на ходу.

— Когда мы приехали, то поняли, что очень плохо понимаем, для кого нужен наш продукт. Эта тема тянется еще с начала нашей разработки. Но самое крутое — то, что мы увидели, куда двигаться дальше. Мы получили охват от медиа, наш продукт сам себя рекламирует. Нам написало огромное количество дистрибьюторов, мы получили суперские контакты, которые до сих пор прорабатываем, — говорит основатель стартапа Qudi – маски, позволяющей проявлять любые эмоции на лице без раскрытия лица – Михаил Чумаченко.

В дружеской атмосфере команды поделились впечатлениями и идеями, которые они вынесли для будущих участников, — от особенностей получения американской визы до того, где недорого напечатать визитки в Лас-Вегасе.

— Мы не хотим, чтобы это была просто поездка, это должен быть конкретный бизнес-trip. Команды должны готовиться, должны понимать от начала до конца, где найти инвестора, о чем с ним говорить и что ему презентовать, – говорит директор Украинского фонда стартапов (USF) Павел Карташов.

В этом году запланированы еще как минимум четыре технологические выставки, где полноценным стендом будет представлена Украина: от Техаса (всемирно известная конференция SXSW, которую посещали президенты США) до Канады (Collision в Торонто), от Дубаи (Dubai Expo) до Лиссабона (Web Summit 2022).

— Мы открыты, мы хотим развивать Украину, показывать истории успеха стартапов. На самом деле история каждого стартапа — это общая история Украины, – подытожил Карташов.

Команды разработчиков на другие мировые события будут выбираться в ближайшее время на питчингах в инновационном парке UNIT.City.

Фото: Ukrainian Startup Fund, Еsperbionics, Qudi