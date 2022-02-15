Технологічне обличчя України: як українські стартапи представляли себе у Лас-Вегасі

У січні вісім українських стартапів відвідали CES – найбільшу технологічну конференцію у світі, яка традиційно проводиться в Лас-Вегасі.

Днями команди зібрались в інноваційному парку UNIT.City та поговорили про результати поїздки, поділились успіхами і форс-мажорами, що спіткали їх в Америці.

Українські стартапи вже вдруге демонструють світу, що в Україні є чому позаздрити.

Уперше цілий стенд українських стартапів за кордоном представили у Лісабоні на міжнародній технологічній конференції Web Summit 2021.

Цього року найкрутіші стартапи, відібрані експертами Українського фонду стартапів (USF), поїхали підкорювати Лас-Вегас. І здебільшого їм це вдалось.

– Проходячи повз стенд Esper Bionics, можна було спостерігати відвідувачів, які нагадували акваріумних рибок. На їхніх обличчях читалося: Воно працює! – розповідає виконавчий директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу UVCA Дмитро Кузьменко.

І це не дивно. Esper Bionics займається розробкою біонічної руки – протезу, що керується м’язовою активністю носія, а в подальших планах – керування думками.

На вигляд це справді вражає – немов кіберпротез із науково-фантастичних фільмів у стилі кіберпанк.

– У Google часто приходять запити, чи реальні Esper Bionics. І це була наша можливість показати, що ми реальні, що у нас є такий протез, ви можете його потримати, порухати, взяти різні об’єкти, – каже операційна менеджерка стартапу Ганна Белеванцева.

Проєкт Esper Bionics вирішує проблеми людей з ампутаціями верхніх кінцівок.

В Україні вже є кілька волонтерів, які тестують продукт. Вони кажуть, що це значно полегшило їм життя.

Щоби більше людей у світі могли скористатися протезом, а команда могла масштабувати свій проєкт, необхідні інвестори, з якими і знайомляться на таких виставках, як CES.

– Ми максимально задоволені поїздкою, ми набили шишки, ми знаємо, що робити, а що – ні наступного разу, – каже Белеванцева.

Серед інших, не менш амбіційних проєктів, які вражали Лас-Вегас, була команда Neverdark – стартап, що розробляє інноваційні каміни без диму та запаху, але зі справжнім вогнем.

Біокаміни Neverdark працюють на рідкому рослинному паливі, яке перетворюється на пару. Зовні не відрізниш від справжнього полум’я.

– Для нас усе ускладнювалось тим, що ми везли доволі габаритний продукт – це камін. Але з іншого боку – ми протестували логістику. Попри цьогорічну ситуацію з обмеженням і те, що на виставці було втричі менше учасників та відвідувачів, у нас не було часу навіть посидіти. Хоча й поїхали втрьох. За такої завантаженості ввечері боліло горло, ми їли льодяники. Якби виставка була втричі більшою, ми б узагалі з’їхали з глузду, – ділиться враженнями засновник і CEO Neverdark Ярослав Лисак.

На міжнародній виставці такого рівня, як CES, будь-які стартапи мають такі цілі: знайти інвесторів, розширити базу контактів та потрапити на шпальти світових медіа.

У деяких українських розробників це вийшло особливо вдало.

– Ми ще не встигли доїхати, а вже вийшла стаття на TechCrunch (американське онлайн-видання, що спеціалізується на стартапах, – прим. авт.). Нами зацікавилося кілька перспективних компаній, венчурних фондів та людей, які можуть презентувати наш продукт, і з якими зможемо працювати як із дистриб’юторами, – каже керівник маркетингових комунікацій стартапу Effa, що розробляє екологічні зубні щітки та інші засоби гігієни, Ганна Сулім.

Та не обійшлося і без конфузів. Деякі команди зрозуміли, що занадто пізно зайнялися напрямом зв’язків із громадськістю, інші не встигли завчасно призначити зустрічі, треті готувалися фактично на ходу.

– Коли ми приїхали, то усвідомили, що дуже погано розуміємо, для кого потрібен наш продукт. Ця тема тягнеться ще з початку нашої розробки. Але найкрутіше, що ми зрозуміли, куди рухатись далі. Ми отримали охоплення від медіа, наш продукт сам себе рекламує. Нам написала величезна кількість дистриб’юторів, ми отримали суперські контакти, які досі опрацьовуємо, – каже засновник стартапу Qudi – маски, яка дає змогу проявляти будь-які емоції на обличчі без розкриття особи – Михайло Чумаченко.

У дружній атмосфері команди поділилися враженнями та ідеями, які вони винесли для майбутніх учасників – від особливостей отримання американської візи до того, де недорого надрукувати візитівки в Лас-Вегасі.

– Ми не хочемо, щоб це була просто поїздка, це має бути конкретний бізнес-trip. Команди мають готуватися, мають розуміти від початку до кінця, де знайти інвестора, про що з ним говорити і що йому презентувати, – каже директор Українського фонду стартапів (USF) Павло Карташов.

Цього року заплановано ще щонайменше чотири технологічні виставки, де буде повноцінним стендом представлена Україна: від Техасу (всесвітньо відома конференція SXSW, яку відвідували президенти США) до Канади (Collision у Торонто), від Дубаї (Dubai Expo) до Лісабону (Web Summit 2022).

– Ми відкриті, ми хочемо розвивати Україну, показувати історії успіху стартапів. Насправді історія кожного стартапу – це спільна історія України, – підсумував Карташов.

Команди розробників на інші світові події будуть обирати найближчим часом на пітчингах в інноваційному парку UNIT.City.

Фото: Ukrainian Startup Fund, Еsperbionics, Qudi