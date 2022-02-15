Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Зеленский поблагодарил Трюдо за $500 млн дополнительной помощи

Валентина Летяк редактор ленты
Зеленський Трюдо

Решение правительства Канады предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $500 млн очень своевременно, заявил президент Владимир Зеленский.

– Спасибо Канаде и Джастину Трюдо за своевременное решение предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи на сумму $500 млн. Вместе мы гораздо сильнее! — написал глава государства в Twitter.

 

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере $500 млн, а также передаче летального оружия и боеприпасов на сумму $7,8 млн.

Ранее Канада уже выделила Украине $120 млн кредита и летальное оружие.

В рамках Unifier Канада также направляет в Украину 60 своих военнослужащих.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. В состав миссии входят около 200 канадских военных.

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка