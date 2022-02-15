Зеленский поблагодарил Трюдо за $500 млн дополнительной помощи

Решение правительства Канады предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $500 млн очень своевременно, заявил президент Владимир Зеленский.

– Спасибо Канаде и Джастину Трюдо за своевременное решение предоставить Украине дополнительный пакет финансовой помощи на сумму $500 млн. Вместе мы гораздо сильнее! — написал глава государства в Twitter.

Дякую ???????? і @JustinTrudeau за вчасне рішення надати ???????? додатковий пакет фінансової допомоги на суму півмільярда доларів. Разом ми набагато сильніші! ???????????????????? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 15, 2022

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере $500 млн, а также передаче летального оружия и боеприпасов на сумму $7,8 млн.

Ранее Канада уже выделила Украине $120 млн кредита и летальное оружие.

В рамках Unifier Канада также направляет в Украину 60 своих военнослужащих.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. В состав миссии входят около 200 канадских военных.