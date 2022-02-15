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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський подякував Трюдо за $500 млн додаткової допомоги

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський Трюдо

Рішення уряду Канади надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги у розмірі $500 млн дуже своєчасне, заявив президент Володимир Зеленський.

– Дякую Канаді та Джастіну Трюдо за вчасне рішення надати Україні додатковий пакет фінансової допомоги на суму $500 млн. Разом ми набагато сильніші! – написав глава держави у Twitter.

 

Напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про надання Україні додаткової допомоги у розмірі $500 млн, а також передання летальної зброї та боєприпасів на суму $7,8 млн.

Раніше Канада вже виділила Україні $120 млн кредиту та летальну зброю.

У рамках Unifier Канада також направляє в Україну  60 своїх військовослужбовців.

Збройні сили Канади з 2015 року у рамках операції Unifier проводять навчання солдатів та офіцерів української армії на Яворівському полігоні у Львівській області. До складу місії входять приблизно 200 канадських військових.

Фото: Офіс президента

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