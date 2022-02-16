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Факты / Украина / Общество

DDOS-атака на государственные сайты продолжается – Госспецсвязи

Валентина Летяк редактор ленты
хакери

Начавшаяся 15 февраля хакерская атака на государственные веб-ресурсы продолжается, но ситуация контролируемая.

Об этом сообщил на брифинге Виктор Жора, заместитель председателя Госспецсвязи по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.

– Сейчас ситуация контролируема, DDOS-атака продолжается. Средние показатели атаки составляют десятки гигабит в секунду. Мы фиксируем комбинацию, то есть целый ряд технологий атак на веб-ресурсы. Это свидетельствует о координации действий хакеров, о привлечении серьезного объема ресурсов. Однако ситуация контролируемая и Украина с этой атакой справляется, – подчеркнул он.

Жора также объяснил, что с целью недопущения распространения атаки и нанесения большего ущерба информационным ресурсам некоторые государственные сайты были отключены, именно поэтому они не работали.

Мощная кибератака на украинские банки, сайты госструктур и портал Дія началось вечером 15 февраля.

В частности, произошел сбой в работе сайта Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил. Также пострадали Ощадбанк и Приватбанк.

Специалисты по кибербезопасности приняли все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке, и вечером работу ресурсов возобновили.

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Фото: Dreamstime

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