DDOS-атака на державні сайти триває – Держспецзв’язку

Хакерська атака на державні веб-ресурси, яка почалася 15 лютого, триває, але ситуація контрольована.

Про це повідомив на брифінгу Віктор Жора, заступник голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

– Зараз ситуація контрольвана, DDOS-атака продовжується. Середні показники атаки сягають десятків гігабіт на секунду. Ми фіксуємо комбінацію, тобто цілу низку технологій атак на веб-ресурси. Це свідчить про координацію дій хакерів, про залучення серйозного об’єму ресурсів. Проте ситуація контрольована і Україна з цією атакою справляється, – наголосив він.

Жора також пояснив, що з метою не допущення поширення атаки і завдання більшої шкоди інформаційним ресурсам деякі державні сайти були вимкнені, саме тому вони не працювали.