Приблизительно в 20.00 началась мощная DDoS-атака на портал государственных услуг Дія. Это случилось после кибератак на украинские банки. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, Дію сначала атаковали из России и Китая, а затем из Чехии и Узбекистана.

— Начальный вектор – Россия и Китай. Где-то 600 тысяч пакетов вредоносного трафика в секунду. Наши специалисты быстро обрезали это направление, но атака вернулась из Чехии и Узбекистана. И снова была отбита, – сообщил Федоров.

Он отметил, что пользователи Дії кибертатаки не заметили.

К тому же министр призвал украинцев сохранять спокойствие.

15 февраля сообщалось, что клиенты государственных Приватбанка и Ощадбанка сообщают о сбоях в работе сервисов, в частности, в Приват24 и Ощад 24/7. Так, пользователи Ощадбанка — жаловались, что не работают терминалы и банкоматы, а с карточек нельзя снять или перечислить на них средства.

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Джерело: Telegram-канал FEDOROV

Фото: портал Дія