Приблизно о 20.00 розпочалася потужна DDoS-атака на портал державних послуг Дія. Це сталося після кібератак на українські банки. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
За його словами, Дію спочатку атакували із Росії та Китаю, а потім із Чехії та Узбекистану.
– Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко обрізали цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була відбита, – повідомив Федоров.
Він зазначив, що користувачі Дії кібертатаки не помітили.
До того ж міністр закликав українців зберігати спокій.
Нагадаємо, що 15 лютого клієнти державних Приватбанку та Ощадбанку повідомляли про збої в роботі сервісів, зокрема, у Приват24 та Ощад 24/7. Так, користувачі Ощадбанку нарікали, що не працюють термінали та банкомати, а з карток не можна зняти або зарахувати на них кошти.
Джерело: Telegram-канал FEDOROV
Фото: портал Дія