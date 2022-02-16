Приблизно о 20.00 розпочалася потужна DDoS-атака на портал державних послуг Дія. Це сталося після кібератак на українські банки. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, Дію спочатку атакували із Росії та Китаю, а потім із Чехії та Узбекистану.

– Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко обрізали цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була відбита, – повідомив Федоров.

Він зазначив, що користувачі Дії кібертатаки не помітили.

До того ж міністр закликав українців зберігати спокій.

Нагадаємо, що 15 лютого клієнти державних Приватбанку та Ощадбанку повідомляли про збої в роботі сервісів, зокрема, у Приват24 та Ощад 24/7. Так, користувачі Ощадбанку нарікали, що не працюють термінали та банкомати, а з карток не можна зняти або зарахувати на них кошти.

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Джерело: Telegram-канал FEDOROV

Фото: портал Дія