За хакерскими атаками 15 февраля видим след иностранных спецслужб – СБУ

За DDоS-атакой 15 февраля на украинские банки и государственные структуры стоят иностранные спецслужбы, хотя пока рано говорить о конкретных исполнителях.

Об этом заявил на брифинге начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

– На сегодняшний день идет работа в рамках уголовного производства совместно с Офисом генпрокурора по фактам создания специальными и разведывательными органами иностранных спецслужб преступной организации для совершения несанкционированного вмешательства в компьютерные и информационно-телекоммуникационные системы органов государственной власти, других организаций и учреждений, – уточнил он.

По его словам, еще рано говорить о конкретных исполнителях, но по размаху понятно, что такую атаку может организовать только целая страна через спецслужбы и специально созданную инфраструктуру.

– Мы четко видим след иностранных спецслужб. И есть отдельные признаки схожести атаки с теми, которые были 13-14 января, – сказал Витюк.

Киберполиция начала уголовное производство по статьям 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем), компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи).

Вечером 15 февраля началась мощная кибератака на украинские банки, а вскоре и на веб-ресурсы государственных структур и портал Дія.

Сначала клиенты государственных Приватбанка и Сбербанка начали жаловаться на сбои в работе сервисов финучреждений, а затем началась мощная DDoS-атака на сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Приблизительно в 20.00 начались сбои в работе портала Дія.

В Госспецсвязи говорят, что 16 февраля хакерская атака на государственные веб-ресурсы продолжается, но ситуация контролируемая.