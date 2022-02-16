За хакерськими атаками 15 лютого бачимо слід іноземних спецслужб – СБУ

За DDоS-атакою 15 лютого на українські банки та державні структури стоять іноземні спецслужби, хоча поки зарано говорити про конкретних виконавців.

Про це заявив на брифінгу начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

– На сьогодні триває робота в межах кримінального провадження спільно із Офісом генпрокурора за фактами створення спеціальними та розвідувальними органами іноземних спецслужб злочинної організації для здійснення несанкціонованого втручання у комп’ютерні та інформаційно-телекомунікаційні системи органів державної влади, інших організацій та установ, – уточнив він.

За його словами, ще рано говорити про конкретних виконавців, але за розмахом зрозуміло, що таку атаку може організувати лише ціла країна через спецслужби та спеціально створену інфраструктуру.

– Ми чітко бачимо сліди іноземних спецслужб. І є окремі ознаки схожості атаки із тими, які були 13-14 січня, – зауважив Вітюк.

Кіберполіція розпочала кримінальне провадження за статтями 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їхнє розповсюдження або збут) та 363-1 (перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозв’язку).

Ввечері 15 лютого почалася потужна кібератака на українські банки, а згодом і на вебресурси державних структур та портал Дія.

Спочатку клієнти державних Приватбанку та Ощадбанку почали скаржилися на збої в роботі сервісів фінустанов, а потім розпочалася потужна DDoS-атака на сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.

Приблизно о 20.00 почалися збої в роботі порталу Дія.

У Держспецзв’язку кажуть, що 16 лютого хакерська атака на державні вебресурси триває, але ситуація контрольована.