Министерство цифровой трансформации Украины планирует ускорить процесс покрытия сел сетью мобильной связи.

Как сообщил глава министерства Михаил Федоров, сейчас села покрываются мобильной связью слишком долго.

— Построить базовую станцию ​​в поле, обеспечить связь во время вашей поездки на машине, даже если есть нужное для этого оборудование, не так уж просто. Ждать земли для строительства приходится от полугода до года, — пояснил он.

Так, министерство хочет устранить лишние бюрократические процессы, из-за которых замедляется процесс покрытия сельской местности мобильной связью.

– Сегодня Верховная Рада приняла наш законопроект в целом. ЗА – 308 депутатов, — написал министр.

Он пояснил, что проект закона отменяет требование выполнять детальный План территорий, который по расчетам уберет от четырех до шести месяцев для согласования документов.

Ранее Михаил Федоров рассказал, что Минцифры продолжает отслеживать ситуацию, связанную с кибератаками на украинские информационные ресурсы, а само ведомство работает круглосуточно, чтобы не допустить новых атак на цифровую инфраструктуру государства.

Министр считает, что кибератаки, которые были совершены 15 февраля на сайты госучреждений, стоили заказчикам миллионы долларов, а само кибернападение было самым большим за всю историю Украины.

Источник: FEDOROV