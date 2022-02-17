Все специалисты, имеющие соответствующие знания и уровень квалификации, могут присоединиться к кибервойскам Украины. Для этого следует обратиться в Национальный координационный центр кибербезопасности.

Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк на брифинге по хакерским атакам. Он объяснил, как присоединиться к команде кибервойск.

Заместитель секретаря СНБО отметил, что Национальный координационный центр кибербезопасности расположен на территории, доступной всем гражданам.

– Он расположен в центре Парковый. Туда может обратиться любой, кто имеет свои пожелания, чтобы помочь на волонтерской или другой основе, — отметил он.

Специалисты определят квалификацию лиц, которые выразили желание присоединиться к команде, после чего направят к субъектам обеспечения кибербезопасности.

Среди них – Минцифры, СБУ, Госспецсвязь, Киберполиция, СНБО, НБУ, Минобороны, ВСУ и разведывательные органы. Учреждения готовы набирать специалистов, которые смогут обеспечить постоянную работу государственных органов.

В мае 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели неотложные меры по безопасности Украины и защите государства в киберпространстве. Во время встречи приняли решение о создании кибервойск и усилении мер по биологической безопасности, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников назвал создание кибервойск одним из приоритетов МОУ. В середине мая 2021 года СНБО принял Стратегию развития кибербезопасности на следующие пять лет.