Міністерство цифрової трансформації України планує пришвидшити процес покриття селищ мережею мобільного зв’язку.

Як повідомив очільник міністерства Михайло Федоров, наразі села покриваються мобільним зв’язком дуже довго.

– Побудувати базову станцію в полі, забезпечити зв’язок під час вашої поїздки машиною, навіть якщо є потрібне для цього обладнання, не так вже й просто. Чекати на землю для будівництва доводиться від пів року до року, – пояснив він.

Відтак, міністерство хоче усунути зайві бюрократичні процеси, через які уповільнюється процес покриття сільської місцевості мобільним зв’язком.

– Сьогодні Верховна Рада ухвалила наш законопроєкт у цілому. ЗА — 308 депутатів, – написав міністр.

Він пояснив, що проєкт закону скасовує вимогу виконувати детальний План територій, що за розрахунками прибере від чотирьох до шести місяців на погодження документів.

Раніше Михайло Федоров розповів, що Мінцифри продовжує відстежувати ситуацію, пов’язану із кібератаками на українські інформаційні ресурси, а само відомство працює цілодобово, щоб не допустити нові атаки на цифрову інфраструктуру держави.

Міністр вважає, що кібератаки, які були здійснені 15 лютого на сайти держустанов, коштували замовникам мільйони доларів, а сам кібернапад був найбільшим за всю історію України.

Джерело: FEDOROV