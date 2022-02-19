Російська окупаційна влада планує влаштувати низку терористичних актів на території ОРДЛО.

За даними української розвідки, зазнати руйнації можуть десятки стратегічно важливих підприємств Донбасу.

Окупанти планують низку терактів в ОРДЛО, потенційні підприємства встановлено – розвідка / 8 фотографий

– На теперішній час керівництвом РФ розглядається можливість організації терористичного акту на одному із підприємств “ЛДНР”, який має призвести до технологічної катастрофи в регіоні, загибелі значної кількості місцевих мешканців та створення приводу для нападу, – йдеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям ГУ розвідки Міноборони України попередньо встановлено список підприємств Донбасу, які можуть опинитися під прицілом ворога.

Йдеться про об’єкти у Донецьку, Горлівці, Докучаєвську, Макіївці, Харцизьку, Шахтарську та в Амвросіївському районі.