Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Окупанти планують низку терактів в ОРДЛО, потенційні підприємства встановлено – розвідка

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Окупанти планують низку терактів в ОРДЛО, потенційні підприємства встановлено – розвідка

Російська окупаційна влада планує влаштувати низку терористичних актів на території ОРДЛО.

За даними української розвідки, зазнати руйнації можуть десятки стратегічно важливих підприємств Донбасу.

Окупанти планують низку терактів в ОРДЛО, потенційні підприємства встановлено – розвідка / 8 фотографий

– На теперішній час керівництвом РФ розглядається можливість організації терористичного акту на одному із підприємств “ЛДНР”, який має призвести до технологічної катастрофи в регіоні, загибелі значної кількості місцевих мешканців та створення приводу для нападу, – йдеться у повідомленні.

Завдяки зусиллям ГУ розвідки Міноборони України попередньо встановлено список підприємств Донбасу, які можуть опинитися під прицілом ворога.

Йдеться про об’єкти у Донецьку, Горлівці, Докучаєвську, Макіївці, Харцизьку, Шахтарську та в Амвросіївському районі.

Читайте
Провокація та цинізм: Зеленський щодо заяв про обстріли Україною Росії

Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка