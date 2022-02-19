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Факты / Украина / Общество

Передадут дроны украинским военным: народные депутаты прибыли на Донбасс

Юля Захарченко редактор ленты
Передадут дроны украинским военным: народные депутаты прибыли на Донбасс

Народные депутаты Украины прибыли на Донбасс, чтобы провести мониторинг ситуации безопасности в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщила спикер фракции Слуга Народа Юлия Палийчук на своем Telegram-канале. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что они прилетели в Краматорск.

— Глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин и Марьяна Безуглая прибыли в зону ООС, — отметила Палийчук.

Политики намерены провести мониторинг ситуации безопасности на Донбассе, узнать больше информации от украинских военных, передать закупленные беспилотные летательные аппараты на наши позиции.

Обострение на Донбассе

В последние три дня штаб ООС фиксирует увеличение нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск. Боевики применяют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Оккупанты производят обстрелы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Боевики на Донбассе устраивают точечные провокации, чтобы обвинить Украину в эскалации и агрессии, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Фото: Юлия Палийчук, Ирина Верещук

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