Народные депутаты Украины прибыли на Донбасс, чтобы провести мониторинг ситуации безопасности в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщила спикер фракции Слуга Народа Юлия Палийчук на своем Telegram-канале. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что они прилетели в Краматорск.

— Глава фракции Слуга Народа Давид Арахамия, глава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мысягин и Марьяна Безуглая прибыли в зону ООС, — отметила Палийчук.

Политики намерены провести мониторинг ситуации безопасности на Донбассе, узнать больше информации от украинских военных, передать закупленные беспилотные летательные аппараты на наши позиции.

Обострение на Донбассе

В последние три дня штаб ООС фиксирует увеличение нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны российско-оккупационных войск. Боевики применяют запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Оккупанты производят обстрелы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Боевики на Донбассе устраивают точечные провокации, чтобы обвинить Украину в эскалации и агрессии, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов.

Фото: Юлия Палийчук, Ирина Верещук