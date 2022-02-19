Народні депутати України прибули на Донбас, щоб провести моніторинг безпекової ситуації у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Про це повідомила речниця фракції Слуга Народу Юлія Палійчук на своєму Telegram-каналі. Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що вони прилетіли у Краматорськ.

– Глава фракції Слуга Народу Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін та Мар’яна Безугла прибули до зони ООС, – зазначила Палійчук.

Політики мають намір провести моніторинг безпекової ситуації на Донбасі, дізнатися більше інформації від українських військових, передати закуплені безпілотні літальні апарати на наші позиції.

Загострення на Донбасі

Останні три дні штаб ООС фіксує збільшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ. Бойовики застосовують заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Окупанти здійснюють обстріли на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Бойовики на Донбасі влаштовують точкові провокації, щоб звинуватити Україну в ескалації та агресії, переконаний секретар РНБО Олексій Данілов.

Фото: Юлія Палійчук, Ірина Верещук