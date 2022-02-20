Российско-оккупационные войска за день 20 раз нарушили режим прекращения огня yf Донбассе, 18 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов боевиков украинский военный получил осколочное ранение. Наш защитник находится в лечебном учреждении, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным штаба Операции объединенных сил, оккупанты обстреляли позиции наших военных и населенные пункты на Донбассе.

Среди них – Красногоровка, Авдеевка, Гранитное, Старогнатовка, Луганское, Опросное, Пески, Новогнатовка, Счастье, Артема, Новотошковское, Тарамчук, Старомихайловка, Светлодарск и Золотое.

Враг вел огонь из артиллерии калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в месте проведения операции Объединенных сил. Несмотря на многочисленные провокации боевиков на Донбассе, Вооруженные силы Украины выполняют задачи по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации.