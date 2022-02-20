Російсько-окупаційні війська за день 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів бойовиків український військовий дістав осколкове поранення. Наш захисник перебуває у лікувальному закладі, йому надають необхідну медичну допомогу.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, окупанти обстріляли позиції наших військових та населені пункти на Донбасі.

Серед них – Красногорівка, Авдіївка, Гранітне, Старогнатівка, Луганське, Опитне, Піски, Новогнатівка, Щастя, Артема, Новотошківське, Тарамчук, Старомихайлівка, Світлодарськ та Золоте.

Ворог вів вогонь з артилерії калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію у місці проведення Операції об’єднаних сил. Попри численні провокації бойовиків на Донбасі, Збройні сили України здійснюють завдання з відсічі збройної агресії Російської Федерації.