Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі через обстріли бойовиків поранений український військовий – штаб ООС

Юля Захарченко редакторка стрічки
Військовий

Російсько-окупаційні війська за день 20 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 18 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів бойовиків український військовий дістав осколкове поранення. Наш захисник перебуває у лікувальному закладі, йому надають необхідну медичну допомогу.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, окупанти обстріляли позиції наших військових та населені пункти на Донбасі.

Серед них – Красногорівка, Авдіївка, Гранітне, Старогнатівка, Луганське, Опитне, Піски, Новогнатівка, Щастя, Артема, Новотошківське, Тарамчук, Старомихайлівка, Світлодарськ та Золоте.

Ворог вів вогонь з артилерії калібру 152 та 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію у місці проведення Операції об’єднаних сил. Попри численні провокації бойовиків на Донбасі, Збройні сили України здійснюють завдання з відсічі збройної агресії Російської Федерації.

Читайте
На Донбасі закрили КПВВ Щастя через регулярні обстріли окупантів

Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка