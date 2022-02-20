СБУ готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации в Украине — Баканов

Служба безопасности Украины и другие органы власти готовы своевременно реагировать на любые сценарии, которые могут дестабилизировать ситуацию на территории страны. СБУ усилила силы контрразведки и защиту государственных границ.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов во время поездки на Донбасс. По его словам, СБУ обращает особое внимание на безопасность объектов критической инфраструктуры, предпринимает меры по противодействию возможным терактам и диверсиям.

Баканов подчеркнул, что Российская Федерация применяет различные инструменты давления на Украину. Среди них – дезинформация в информационном пространстве и провокации на Донбассе.

— Дезинформация – элемент гибридной войны. Покой, критическое мышление и ответственность – это нужно сегодня. Сила Украины не только в мощной армии, но и в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину, – убежден глава СБУ.

Он призвал украинцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике, читать информацию из официальных и проверенных источников (например, сайт СБУ, Минобороны, Офиса президента, Верховной Рады и другие государственные ресурсы).

Во время поездки в зону Операции объединенных сил глава СБУ Иван Баканов, секретарь СНБО Алексей Данилов и народные депутаты Украины ознакомились с ситуацией безопасности на Донбассе.