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СБУ готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації в Україні – Баканов

Юля Захарченко редакторка стрічки
СБУ готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації в Україні – Баканов

Служба безпеки України та інші органи влади готові вчасно реагувати на будь-які сценарії, які можуть дестабілізувати ситуацію на території країни. СБУ посилила сили контррозвідки та захист державного кордону.

Про це заявив очільник СБУ Іван Баканов під час поїздки на Донбас. За його словами, СБУ звертає особливу увагу на безпеку об’єктів критичної інфраструктури, здійснює заходи для протидії можливим терактам і диверсіям.

Баканов наголосив, що Російська Федерації застосовує різноманітні інструменти для тиску на Україну. Серед них – дезінформація в інформаційному просторі та провокації на Донбасі.

– Дезінформація – елемент гібридної війни. Спокій, критичне мислення та відповідальність – це потрібно сьогодні. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну, – переконаний очільник СБУ.

Він закликав українців зберігати спокій, не піддаватися паніці, читати інформацію з офіційних та перевірених джерел (наприклад, сайт СБУ, Міноборони, Офісу президента, Верховної Ради та інші державні ресурси).

Під час поїздки до зони Операції об’єднаних сил очільник СБУ Іван Баканов, секретар РНБО Олексій Данілов та народні депутати України ознайомилися із безпековою ситуацією на Донбасі.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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