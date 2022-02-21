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Факты / Украина / Общество

Пророчества Ванги на 2022 год. Какую опасность он может нести украинцам

Валерия Черненко Журналист Факти тижня Анна Бурлацка Відеоредактор
Пророчества Ванги на 2022 год. Какую опасность он может нести украинцам

Уникальная мистическая дата, которая встречается лишь раз в тысячелетие. В ней одна цифра отражает другую и все равно читается в двух направлениях.

Даты-палиндромы – огромная редкость и ценность. В текущем тысячелетии их будет всего 60. А таких богатых двойками только три. Ближайшую – 22.02.2022 –называют еще днем шести двоек.

Зеркальной дате нумерологи приписывают волшебные и даже мистические свойства. Тем более, что кроме шести двоек у даты 22 февраля есть еще две дополнительные особенности.

Еще 22 февраля – это вторник, второй день недели. Такое количество совпадений только усиливает дату, говорят нумерологи. Желание советуют обдумывать тщательно, ведь загаданное в такой день исполнится обязательно. Особенно если подумать о нем в 22 часа 22 минуты.

Но что же значит эта магическая зеркальная дата для Украины? Нападет ли Путин на нас, или не нападет? Что будет с гривной и пойдет ли на убыль эпидемия Covid-19?

Эзотерики говорят, вторник 22 февраля – не просто зеркальная дата, богатая двойками. Это своеобразный Новый год эпохи.
Именно эту неопределенность и “турбулентность” отражает нумерология. Чего стоит только текущий месяц, в котором несколько схожих дат. В этот период мы испытываем невероятное напряжение на наших границах с Россией. Но впереди еще более тревожная дата.

Об обострении ситуации в нынешний год предупреждала еще болгарская провидица Ванга. Согласно ее предсказаниям, США и Россия могут разорвать отношения. Людей захватит виртуальная реальность. Из-за изменения климата может появиться еще один вирус в мире. И даже навещала вторжение инопланетян.

Чтобы не сглазить и не навлечь беды, знатоки магических наук советуют проводить день шести двоек в семейном кругу и в максимальном покое. И желательно – никаких празднований и помпезных торжеств. Не самый лучший день 22 февраля и для новых рабочих дел.

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А вот что можно делать и даже полезно, так это заводить новые знакомства, особенно романтичные. Тем более, что с конца весны на свидание можно будет ходить без масок. Астрологи утверждают, что эпидемия пойдет на спад.

Следом за спадом эпидемии в начале весны на спад пойдет и обострение ситуации на фронте политическом и дипломатическом. В то же время должны пойти в гору финансовые дела, прогнозируют нумерологи. И даже украинская валюта – гривна – начнет непрерывно укрепляться.

Словом, какими бы ни были прогнозы скептиков и пессимистов, наши эксперты единогласны. А значит, в зеркальную дату, богатую двойками, самое важное — слушать собственную интуицию и доверять только своему внутреннему голосу.

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