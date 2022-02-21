Уникальная мистическая дата, которая встречается лишь раз в тысячелетие. В ней одна цифра отражает другую и все равно читается в двух направлениях.

Даты-палиндромы – огромная редкость и ценность. В текущем тысячелетии их будет всего 60. А таких богатых двойками только три. Ближайшую – 22.02.2022 –называют еще днем шести двоек.

Зеркальной дате нумерологи приписывают волшебные и даже мистические свойства. Тем более, что кроме шести двоек у даты 22 февраля есть еще две дополнительные особенности.

Еще 22 февраля – это вторник, второй день недели. Такое количество совпадений только усиливает дату, говорят нумерологи. Желание советуют обдумывать тщательно, ведь загаданное в такой день исполнится обязательно. Особенно если подумать о нем в 22 часа 22 минуты.

Но что же значит эта магическая зеркальная дата для Украины? Нападет ли Путин на нас, или не нападет? Что будет с гривной и пойдет ли на убыль эпидемия Covid-19?

Эзотерики говорят, вторник 22 февраля – не просто зеркальная дата, богатая двойками. Это своеобразный Новый год эпохи.

Именно эту неопределенность и “турбулентность” отражает нумерология. Чего стоит только текущий месяц, в котором несколько схожих дат. В этот период мы испытываем невероятное напряжение на наших границах с Россией. Но впереди еще более тревожная дата.

Об обострении ситуации в нынешний год предупреждала еще болгарская провидица Ванга. Согласно ее предсказаниям, США и Россия могут разорвать отношения. Людей захватит виртуальная реальность. Из-за изменения климата может появиться еще один вирус в мире. И даже навещала вторжение инопланетян.

Чтобы не сглазить и не навлечь беды, знатоки магических наук советуют проводить день шести двоек в семейном кругу и в максимальном покое. И желательно – никаких празднований и помпезных торжеств. Не самый лучший день 22 февраля и для новых рабочих дел.

А вот что можно делать и даже полезно, так это заводить новые знакомства, особенно романтичные. Тем более, что с конца весны на свидание можно будет ходить без масок. Астрологи утверждают, что эпидемия пойдет на спад.

Следом за спадом эпидемии в начале весны на спад пойдет и обострение ситуации на фронте политическом и дипломатическом. В то же время должны пойти в гору финансовые дела, прогнозируют нумерологи. И даже украинская валюта – гривна – начнет непрерывно укрепляться.

Словом, какими бы ни были прогнозы скептиков и пессимистов, наши эксперты единогласны. А значит, в зеркальную дату, богатую двойками, самое важное — слушать собственную интуицию и доверять только своему внутреннему голосу.