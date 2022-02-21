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Пророцтва Ванги на 2022 рік. Яку небезпеку він може нести українцям

Валерія Черненко Журналістка Факти тижня Анна Бурлацька Відеоредактор
Пророцтва Ванги на 2022 рік. Яку небезпеку він може нести українцям

Унікальна містична дата, яка трапляється лише раз на тисячоліття. У ній одна цифра віддзеркалює іншу й однаково читається у двох напрямках.

Дати-паліндроми – величезна рідкість і цінність. У поточному тисячолітті їх буде всього 60. А таких багатих на двійки лише три. Найближчу – 22.02.2022 – називають ще днем шести двійок.

Дзеркальній даті нумерологи приписують чарівні й навіть містичні властивості. Тим паче, окрім шести двійок у дати 22 лютого є ще дві додаткові особливості.

Ще 22 лютого – це вівторок, другий день тижня. Тож така кількість збігів лише підсилює дату, кажуть нумерологи.
Бажання радять обдумувати ретельно, адже загадане у такий день здійсниться обов’язково. Особливо якщо подумати про нього о 22-й годині 22-й хвилині.

Та все-таки, що означає ця магічна дзеркальна дата для України? Чи нападе Путін на нас, чи не нападе? Що буде з гривнею та чи піде на спад епідемія Covid-19?

Езотерики кажуть, вівторок 22 лютого – не просто дзеркальна дата, багата на двійки. Це своєрідний Новий рік епохи.
Саме цю невизначеність і “турбулентність” і відображає нумерологія. Чого вартий лише поточний місяць, в якому кілька подібних дат. У цей період ми переживаємо неймовірну напругу на наших кордонах з Росією. Та попереду ще тривожніша дата.

Про загострення ситуації в нинішній рік – попереджала ще болгарська провидиця Ванга. Згідно з її передбаченнями, США і Росія можуть розірвати відносини. Людей захопить віртуальна реальність. Через зміни клімату може з’явитися ще один вірус у світі. І навіть навіщувала вторгнення інопланетян.

Тому щоб не наврочити й не накликати біди, знавці магічних наук радять проводити день шести двійок у родинному колі та в максимальному спокої. І бажано – жодних святкувань та помпезних урочистостей. Не найкращий день 22 лютого і для нових ділових справ.

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А от що можна робити й навіть корисно, так це заводити нові знайомства, особливо романтичні.

Тим більше, що з кінця весни на побачення можна буде ходити без масок. Астрологи стверджують, що епідемія таки піде на спад. Слідом за спадом епідемії на початку весни спадатиме й загострення ситуації на фронті політичному та дипломатичному.

Водночас угору мають піти фінансові справи, прогнозують нумерологи. І навіть українська валюта – гривня – почне безперервно зміцнюватися.

Словом, які б не були прогнози скептиків та песимістів, наші експерти одноголосні. А отже, в дзеркальну дату, багату на двійки, найважливіше – слухати власну інтуїцію і довіряти лише своєму внутрішньому голосу.

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