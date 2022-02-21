Унікальна містична дата, яка трапляється лише раз на тисячоліття. У ній одна цифра віддзеркалює іншу й однаково читається у двох напрямках.

Дати-паліндроми – величезна рідкість і цінність. У поточному тисячолітті їх буде всього 60. А таких багатих на двійки лише три. Найближчу – 22.02.2022 – називають ще днем шести двійок.

Дзеркальній даті нумерологи приписують чарівні й навіть містичні властивості. Тим паче, окрім шести двійок у дати 22 лютого є ще дві додаткові особливості.

Ще 22 лютого – це вівторок, другий день тижня. Тож така кількість збігів лише підсилює дату, кажуть нумерологи.

Бажання радять обдумувати ретельно, адже загадане у такий день здійсниться обов’язково. Особливо якщо подумати про нього о 22-й годині 22-й хвилині.

Та все-таки, що означає ця магічна дзеркальна дата для України? Чи нападе Путін на нас, чи не нападе? Що буде з гривнею та чи піде на спад епідемія Covid-19?

Езотерики кажуть, вівторок 22 лютого – не просто дзеркальна дата, багата на двійки. Це своєрідний Новий рік епохи.

Саме цю невизначеність і “турбулентність” і відображає нумерологія. Чого вартий лише поточний місяць, в якому кілька подібних дат. У цей період ми переживаємо неймовірну напругу на наших кордонах з Росією. Та попереду ще тривожніша дата.

Про загострення ситуації в нинішній рік – попереджала ще болгарська провидиця Ванга. Згідно з її передбаченнями, США і Росія можуть розірвати відносини. Людей захопить віртуальна реальність. Через зміни клімату може з’явитися ще один вірус у світі. І навіть навіщувала вторгнення інопланетян.

Тому щоб не наврочити й не накликати біди, знавці магічних наук радять проводити день шести двійок у родинному колі та в максимальному спокої. І бажано – жодних святкувань та помпезних урочистостей. Не найкращий день 22 лютого і для нових ділових справ.

А от що можна робити й навіть корисно, так це заводити нові знайомства, особливо романтичні.

Тим більше, що з кінця весни на побачення можна буде ходити без масок. Астрологи стверджують, що епідемія таки піде на спад. Слідом за спадом епідемії на початку весни спадатиме й загострення ситуації на фронті політичному та дипломатичному.

Водночас угору мають піти фінансові справи, прогнозують нумерологи. І навіть українська валюта – гривня – почне безперервно зміцнюватися.

Словом, які б не були прогнози скептиків та песимістів, наші експерти одноголосні. А отже, в дзеркальну дату, багату на двійки, найважливіше – слухати власну інтуїцію і довіряти лише своєму внутрішньому голосу.