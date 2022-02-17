Появилась решимость начать изучать английский язык? Старайтесь не растерять ее в процессе поиска и подбора языкового курса.

Ведь в Киеве появилось настолько много языковых школ, что сделать выбор становится все сложнее.

Если вы все таки решили подобрать хорошие курсы английского, не потратив при этом все деньги и получив знания, эта статья для вас. О характеристиках различных киевских курсов и их отличии друг от друга, читайте далее в материале.

Главные характеристики курсов английского в Киеве

Любой курс по английскому базируется на преподавателе и группе студентов. Однако способ организации обучения, программа, продолжительность и частота встреч – это характеристики по которым курсы отличаются друг от друга.

Иногда одна школа предлагает курсы с разным наполнением. Например, курсы английского в Киеве от школы Green Forest включают и летние интенсивные, и интенсивные курсы выходного дня, и стандартные. Все для того, чтобы угодить каждому.

Пытаясь сделать выбор, ориентируйтесь на следующие характеристики:

Время проведения занятий, их частота и продолжительность. Важно, чтобы график обучения идеально подходил под ваш личный. Обучение не должно мешать вашей работе. Соотношение цены и продолжительности. Во время поиска, вы можете наткнуться на очень дешевый вариант. Но чаще всего указанная цена охватывает лишь часть семестра, или именно в этой школе семестр короткий. Поэтому сравните цены не по длительности обучения, а по продолжительности освоения одного уровня английского языка. Количество людей в группе. Большие группы позволяют языковой школе снижать стоимость. Но при таких условиях, студенты получают меньше внимания преподавателя. Методика преподавания. Если хотите научиться говорить на английском языке, выбирайте коммуникативную методику — она популярна в Киеве.

Одно из главных правил при выборе киевских курсов английского — учесть вашу личную цель изучения. От этого зависит методика обучения — интенсивный или профессиональный курс, онлайн или офлайн обучение.

Как понять, что языковой курс вам подходит

Это максимально простое задание, для выполнения которого необходимо пройти первое пробное занятие. К счастью, большинство школ предоставляют его бесплатно.

На занятии вы сможете оценить подход преподавателя, методику и комфорт работы в группе.

Также обязательно проанализируйте программу, которую охватывает преподаватель. Возможно, для вас она будет скучна. Во время сравнения, вы и найдете свой идеальный вариант.