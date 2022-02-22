В Харькове планировались теракты в церквях Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщила представитель СБУ в Харьковской области Лилия Домашенко.

– Да, мы подтверждаем факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в Харькове. Теракты должны были произойти в церквях Московского патриархата. Мы предупредили представителей УПЦ МП. Лицо, которое должно было провести теракты, установлено. В настоящее время проводится весь комплекс необходимых действий, – сказала Домашенко.

Утром 22 февраля в харьковских Telegram-каналах обнародовали запись разговора двух мужчин, обсуждающих совершение поджогов в четырех церквях на территории города.

По информации, житель Харькова должен был разбить стекло, облить бензином и поджечь здания. За это он должен был получить $1 тыс.

Мужчина также предупреждает, что перед тем, как выбить окна и поджечь церкви, “исполнитель” должен оставить “знак” — буквы “НИ”. Преступление должно было спровоцировать конфликт церквей.

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Ранее мы писали о том, что российские оккупационные власти планируют устроить ряд террористических актов на территории ОРДЛО.

По данным украинской разведки, подвергнуться разрушению могут десятки стратегически важных предприятий Донбасса.

Благодаря усилиям ГУ разведки Минобороны Украины предварительно установлен список предприятий Донбасса, которые могут оказаться под прицелом врага. Речь идет об объектах в Донецке, Горловке, Докучаевске, Макеевке, Харцызске, Шахтерске и Амвросиевском районе.